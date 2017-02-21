بالصور .. تركي يخط 25 لوحة على نصف حبة عدس !

نجح التركي نجاتي قورقماز، الخطاط و أحد النّحاتين المجهريين الثلاثة حول العالم، في خطَّ أشهر 25 لوحة تركية على نصف حبة عدس، وإعداد كتيب صغير منها بحجم سنتيمتر مربع واحد.

وقال قورقماز، لوكالة الأناضول “كتبت لوحات الخط (25 لوحة) على نصف حبة عدس، على نمط خط الغبار، مع التزامي بقواعد معينة، بحيث لا ترى بالعين المجردة”.

وأضاف “استخدمت شعرة من شارب ثعلب، لأخط بها نماذج من فن الخط التركي التقليدي على حبة العدس، الأمر الذي تطلب الكثير من الصبر والتركيز، فضلاً عن الدقة والحرفية”.

وأشار قورقماز إلى أنه يستخدم مجهراً وعدسة مكبرة في أعماله التي لا تُرى بالعين المجردة ، وأوضح أن النحوت المجهرية تتطلب السيطرة على التنفس، والتنسيق بين العين واليد.

ولفت قورقماز إلى أنه في حال حدوث خطأ فإنه يضطر إلى البدء من جديد، هذا النوع من الفن لا يقبل الأخطاء.

وكان النحات التركي نجاتي قورقماز، تمكن في وقت سابق من كتابة أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين على حبات عدس، ضمن كتاب صغير لا تتجاوز مساحة كل صفحة فيه 7 سنتيمترات مربعة. ( Anadolu Agency )

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