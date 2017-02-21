بالفيديو .. مسن يتحرش بطفلة في مكة المكرمة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام #السعودية مقطع فيديو لرجل مسن يتحرش بطفلة أمام أحد المحال التجارية في مدينة #مكة_المكرمة.

وأظهر الفيديو الشخص وهو يتحدث مع طفل صغير كان يقف بجوار الطفلة قبل أن يقدم على حركات بدت منافية للآداب.

وألقت الشرطة السعودية في منطقة مكة القبض على المتهم بالتحرش بعد جمع معلومات عن الفيديو المتداول وتحليله وفقا لوسائل إعلام محلية بحسب ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، وأعلنت الشرطة أن الشخص المضبوط معتلٌّ نفسيًا، وتم التحفظ عليه تمهيداً لإحالته للجهات المختصة.

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