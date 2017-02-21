باوزا يكشف سبب غضب ميسي بعد هدفه في ليغانيس

يعتقد المدير الفني لمنتخب #الأرجنتين، إدغاردو باوزا، أن غضب مواطنه #ليونيل_ميسي بعد إحرازه هدف فوز برشلونة على ليغانيس، سببه الانتقادات التي طالته بعد الخسارة الثقيلة التي مني بها النادي الكاتالوني من باريس سان جيرمان الفرنسي 0-4، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وأحرز ميسي هدفاً من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، ليقود برشلونة لفوز صعب وثمين على ليغانيس 2-1، في الجولة 23 من الدوري الإسباني، ليبقي فريقه في وصافة الترتيب بـ51 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر، الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين.

وقال باوزا، في تصريحات إذاعية أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ميسي يشعر بالغضب بسبب الانتقادات القاسية التي طالته بعد الهزيمة الكبيرة أمام سان جيرمان، يجب على الجميع تذكر إنجازات ميسي مع برشلونة، خاصة في المباريات الصعبة، وأي لاعب يمكن أن يمر بحالة سيئة في أي مباراة”.

وتحدث باوزا عن حظوظ الأرجنتين في التأهل لمونديال روسيا 2018، قائلاً: “أمامنا مباراة مهمة أمام تشيلي، إن حققنا الفوز بها سنضمن بنسبة كبيرة الصعود إلى كأس العالم، فعلينا التركيز والقتال لتحقيق هدفنا”.

وأضاف وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “تشيلي تمتلك منظومة مميزة ولا تعتمد على لاعب معين، فيدال لاعب جيد، لكنه واحد من مجموعة رائعة”.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف تشيلي (20) بالمركز الرابع.

وتستضيف الأرجنتين نظيرتها تشيلي 24 مارس (آذار) المقبل، في الجولة 13 من التصفيات، قبل التوجه إلى لاباز لمواجهة بوليفيا 28 من نفس الشهر.

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