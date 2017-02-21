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تركيا : طفل سوري يعتني بكلب مصاب في الشارع لحين وصول سيارة الإسعاف

‏2 ساعتين مضت حوادث تعليق واحد

حرص طفل سوري في ولاية كليس جنوبي تركيا، على الاعتناء بكلب صدمته سيارة في طريق عام، عبر تغطيته ببطانية أتى بها من منزله.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن كلبًا أصيب بجروح جراء سيارة صدمته في طريق عام بحي “أونجو بينار”.

وأوضح أن مارة نقلوا الكلب المصاب ووضعوه بجوار الطريق.

وأضاف أن الطفل السوري حسين الحسن، (8 أعوام) لاحظ ارتعاش الكلب، فقرر الاعتناء به إلى حين وصول فريق طبي بيطري، وأتى ببطانية من منزله وغطّاه.

وأكد أن الطفل لم يتزحزح من جانب الكلب حتى أتت فرق من مديرية الشؤون البيطرية التابعة لبلدية كليس، ونقلت الكلب إلى دار رعاية الحيوانات.

أعرب الحسين، بحسب الوكالة، عن أمله في أن يستعيد الكلب عافيته في أقرب وقت. (ANADOLU)

عكس السير

تعليق واحد

  1. من اللاذقیة(انا الاصل و الباقی فرع)
    فبراير 22, 2017 , 12:23 ص في 12:23 ص

    ابن حلال…

    رد

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