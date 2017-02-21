” حشرات فضائية ” تقلق العلماء

يحذر باحثون من إمكانية هجوم حشرات غريبة على البشر، قد تكون خطيرة على جهازهم المناعي، ويحتمل أن تقتل أعدادا كبيرة من الناس.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن هذه الحشرات الغريبة عبارة عن #فيروسات قادمة من سفن #الفضاء، مضيفة أنه يحتمل أن يكون مصدرها هو كوكب المريخ أو المشتري.

وعبر الدكتور جون روميل، أحد كبار العلماء في معهد سيتي في ماونتن فيو بكاليفورنيا، عن مخاوفه من “الهجوم المحتمل” لهذه الحشرات وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، مشددا على ضرورة عزلها إلى الأبد للتخفيف من تهديداتها.

وقال روميل،خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لتقدم العلوم في بوسطن، “كان من السهل على هذه الحشرات أن تبقى حية لأنها محمية من أشعة الشمس فوق البنفسجية”.

وأضاف “لذلك نشدد دائما على ضرورة عزل الحشرات والمواد التي تأتي من الكواكب الأخرى”.

ويأمل العلماء في الوصول إلى هذه الحشرات من أجل إجراء اختبارات عليها، ومعرفة مدى خطورتها على حياة البشر.

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