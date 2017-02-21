خامنئي : القمع الوحشي للشعب الفلسطيني ما زال مستمراً

أكد الثلاثاء المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله على خامنئي، أن القمع الوحشي للشعب الفلسطيني ما زال مستمراً، موضحاً أن تلك الممارسات تحظى بدعم الولايات المتحدة وبعض الحكومات الغربية.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) عن خامنئي القول: “لا يزال القمع الوحشي للشعب الفلسطيني مستمراً، وكذلك الكثير من المظالم الاخرى التي ترتكب ضده من قبيل الاعتقالات الواسعة النطاق وعمليات القتل والنهب… وسلب الحقوق الاساسية للمواطنين”، مضيفاً: “وهي ممارسات تحظي بدعم شامل من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبعض الحكومات الغربية، وللأسف لا تواجه ردود فعل عالمية مناسبة”.

وأضاف خامنئي في الكلمة ألقاها في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية: “إن منطقتنا التي طالما كانت دعامة لشعب فلسطين في كفاحه ضد مؤامرة عالمية، تعيش هذه الايام اضطرابات وأزمات متعددة”، موضحاً: “لقد أدت الازمات التي تعيشها عدة بلدان اسلامية في المنطقة الي تهميش موضوع دعم القضية الفلسطينية والهدف المقدس في تحرير القدس الشريف”.

وقال: “على الرغم مما يوجد بين البلدان الاسلامية من خلافات تكون بعضها طبيعية وبعضها نتيجة لمؤامرات الاعداء وبعضها ناجم عن الغفلة، إلا أن فلسطين لا زالت تمثل عنواناً من شأنه ان يكون – ويجب أن يكون – محوراً لوحدة كل البلدان الاسلامية”، بحسب (إرنا).

من ناحية أخرى، قال خامنئي: “يلاحظ أن الاجواء العالمية تتجه شيئاً فشيئاً نحو التصدي لممارسات الكيان الاسرائيلي العدائية واللاقانونية واللاإنسانية، ولا شك في أن المجتمع الدولي وبلدان المنطقة لم تستطع لحد الآن ان تعمل بمسؤولياتها تجاه هذه القضية الانسانية”. (DPA)

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