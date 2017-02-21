خبر ” مزعج ” لمشاهدي مباريات كرة القدم على الإنترنت

لهؤلاء الذين يبحثون عن مواقع لمشاهدة مباريات كرة القدم مجانا، أو المولوعون بقراءة الكتب والاستماع إلى الموسيقى، سيصبح الأمر بالنسبة إليهم أصعب في المستقبل بعدما وقع محركا البحث #غوغل وبينغ اتفاقا لحماية “المحتوى الأصلي” على الإنترنت ومكافحة مواقع القرصنة الإبداعية.

ويتعلق الاتفاق الذي يعد الأول من نوعه داخل الممكلة المتحدة، وفقاً لـ “سكاي نيوز”، بمنع المستخدمين من مشاهدة المحتوى المسروق والدخول على المواقع سيئة السمعة، ويسرع من تراجع المواقع غير القانونية.

وبموجب شيفرة جديدة، سيتم إعادة توجيه المستخدمين الباحثين في موقعي غوغل وبينغ من أجل مشاهدة تغطيات كرة القدم والمقاطع الموسيقية المصورة والكتب الإلكترونية إلى المواقع الأصلية التي تقدم هذه الخدمة بدلا من المواقع المجانية التي قد تعرضهم لضرر أمني جراء احتوائها على روابط ضارة تحتوي على فيروسات.

وقال المدير العام للتحالف من أجل الملكية الفكرية إيدي ليفيتين إن النظام الجديد سيجعل المواقع الأصلية تظهر دائما في بداية محركات البحث ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية كل من المستخدمين ومنتجي المواد الإبداعية على حد سواء.

وتقود وزارة الملكية الفكرية النقاشات من أجل إنشاء الشيفرة بمساعدة من قسم الثقافة والإعلام والرياضة.

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