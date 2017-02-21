داخل صناديق تغليف أو حمولة بطاطا .. محاولات مستمرة للاجئين للوصول إلى بريطانيا عبر بلجيكا

عثرت السلطات البلجيكية خلال الأيام الثلاثة الماضية على عشرات اللاجئين المختبئين في شاحنات طمعاً بالوصول إلى بريطانيا، وكان بينهم 10 أشخاص مختبئين مع “حمولة بطاطا”، في #بلجيكا .

وسائل إعلام بلجيكية قالت يوم أمس الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن 10 لاجئين عثر عليهم داخل شاحنة محملة بالبطاطا في منطقة “فيرن”، حيث كانوا يستهدفون الوصول إلى بريطانيا عبر ميناء زيبرخا.

ومع توقف سائق شاحنة البطاطا في “فيرن” قفز اللاجئون منها، وتم إتلاف الحمولة من قبل السلطات لأنه “لم تعد صالحة للاستهلاك البشري”.

ويوم الجمعة الماضية، عثرت السلطات على 4 لاجئين مختبئين في شاحنة، و8 آخرين في الميناء، كما عثر السبت على 3 آخرين تسللوا إلى الميناء عبر فتحة في السياج.

وأفادت صحيفة “هت لاتستا نيوز” البلجيكية، أن اللاجئين الأربعة عثر عليهم داخل صناديق كرتونية تغلف بها الثلاجات المنزلية.

كما تم العثور على 15 لاجئاً في منطقة الطوارئ على أحد الطرق السريعة في المنطقة، إلى جانب 4 آخرين في قطار بين أوستندا وبروكسل، و8 داخل شاحنة في مدينة بوبيرينغا.

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