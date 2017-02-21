داني ألفيس : إدارة برشلونة مخادعة .. العالم منافق و لست ضحية

قال لاعب #يوفنتوس الإيطالي، البرازيلي داني ألفيس، إن “إدارة فريقه السابق #برشلونة كانت مخادعة وجاحدة، معه وأنها لم تحترمه”.

وفي مقابلة مع صحيفة “إيه بي سي” الإسبانية، تحدث الظهير البرازيلي عن مشواره الكروي ورحيله عن الفريق “الكاتالوني”، وقال: “يروق لي أن يكنوا لي الحب وإذا لم يحدث ذلك، سأرحل.. رحيلي مجاناً من برشلونة كان قبح أنيق.. خلال أعوامي الثلاثة الأخيرة دائماً ما كان يسمع عن رحيل ألفيس ولكن لم تتحدث الإدارة أبداً معي.. كانت مخادعة وجاحدة.. ولم تحترمني”.

وأوضح ألفيس أن “إدارة برشلونة عرضت عليه تجديد عقده حينما فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على النادي عقوبة عدم إمكانية التعاقد مع لاعبيين جدد بسبب مخالفات في عقود لاعبين قصر”.

وأشار إلى أن “إدارة برشلونة لا تعرف كيفية التعامل مع لاعبي كرة القدم”.

وقال ألفيس إن “العالم منافق للغاية، وأنه يشعر بخيبة الأمل واصفاً الشهرة بالقذارة، وأنها في عالم كرة القدم تجلب الحسد والنفاق والأصدقاء المزيفين”.

ونفى أن تكون سلسلة حوادث العنصرية التي تعرض لها خلال مشواره الرياضي وراء سلبيته قائلاً: “بالنسبة لي، لا يؤثر علي بأن ينعتني أحدهم بالأسود، لا أشعر بالاختلاف، الأشياء تؤثر عليك فقط حينما تعتقد أنها على هذا النحو، أنا لا أكره أحداً، لذا لا يروق لي دور الضحية المتواجد اليوم في المجتمع”.

كما انتقد اللاعب البرازيلي، الصحافة الرياضية في مدريد وبرشلونة، مؤكداً أنها “لا تقول الحقيقة، وأنها كانت وراء الاشتباك اللفظي بينه ومهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو”، مؤكداً أنه يحترم كثيراً كريستيانو رونالدو وتجمعهما التنافسية، وأن الصحافة تخلق الأكاذيب لكي تحقق مبيعات.

وعن سؤاله حول ما إذا كانت كرة القدم الإسبانية تشهد مرحلة أكثر هدوءاً الآن دون مدرب برشلونة السابق بيب غواديولا، وجوزيه مورينيو المدرب السابق لريال مديد، فأجاب ألفيس قائلاً: “ريال مدريد تحت إمرة مورينيو لم يعرف الخسارة، لأنه لم يكن يلعب بشكل نظيف”. ( EFE )

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