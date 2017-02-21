رويترز : المخابرات الأمريكية تجمد مساعدات عسكرية للفصائل المعارضة المعتدلة بسبب ” هجوم المتشددين ” عليها

أفادت مصادر بالمعارضة السورية لوكالة رويترز، بتجميد مساعدات عسكرية كانت تنسقها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لمقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا وذلك بعد تعرضهم لـ “هجوم كبير من متشددين الشهر الماضي”.

وقال مسؤولون في المعارضة السورية إنه لا يوجد تفسير رسمي للخطوة التي اتخذت هذا الشهر بعد هجوم المتشددين لكن عددا من المسؤولين يعتقدون أن الهدف الرئيسي منها هو الحيلولة دون سقوط السلاح والمال في أيدي الإسلاميين المتشددين.

وتوقع المسؤولون أن يكون تجميد المساعدات مؤقتاً.

وقال مسؤولون أمريكيون على اطلاع بالبرنامج إن تجميد الدعم يرجع إلى هجوم المتشددين وليس تغير الإدارة الأمريكية. (REUTERS)

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