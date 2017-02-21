زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ترفض لقاء مفتي لبنان ( فيديو )

ألغت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف لرئاسة فرنسا اجتماعا اليوم الثلاثاء مع مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ورفضت ارتداء الحجاب قبل اللقاء.

وقالت لوبان للصحفيين “يمكنكم إيصال تحياتي للمفتي لكنني لن أغطي نفسي”.

وقال المكتب الصحفي للمفتي إن مساعدي لوبان كانوا على علم مسبق بضرورة أن ترتدي حجابا أثناء اللقاء.

وتزور لوبان لبنان سعيا لتحسين فرصها الانتخابية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية ستحصد على الأرجح أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في أبريل نيسان لكنها ستخسر أمام مرشح ينتمي للتيار الرئيسي في جولة ثانية حاسمة في مايو أيار. (REUTERS-AFP)

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