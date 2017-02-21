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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة السورية الثلاثاء 21 \ 2 \ 2017

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, اقتصاد و أعمال اضف تعليق

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة السورية الثلاثاء 21 \ 2 \ 2017

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18900
#الدولار
538
 542
اليورو
567
 573
الليرة التركية 148 150
الدرهم الإماراتي 147 148
الجنيه المصري
الريال السعودي 144 145
الدينار الأردني 760 766
البنزين
المازوت
اسطوانة الغاز
عكس السير

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