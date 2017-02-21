سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة السورية الثلاثاء 21 \ 2 \ 2017
|شراء
|مبيع
|غرام الذهب عيار 21
|18900
|#الدولار
|
538
|542
|اليورو
|
567
|573
|الليرة التركية
|148
|150
|الدرهم الإماراتي
|147
|148
|الجنيه المصري
|–
|–
|الريال السعودي
|144
|145
|الدينار الأردني
|760
|766
|البنزين
|المازوت
|اسطوانة الغاز
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