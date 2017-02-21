سمير جعجع لزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا : بشار الأسد أكبر إرهابي

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الثلاثاء، أن رئيس النظام السوري بشار الاسد هو “من اكبر الارهابيين في المنطقة”.
وعقب لقائه وزعيمة اليمين الفرنسي المتطرف المرشحة الرئاسية، مارين لوبان، في بيروت، صرح جعجع للصحافيين أن “الارهاب لا دين له والاسد هو من اكبر الارهابيين في سوريا والمنطقة، ولا ننسى الاعمال العسكرية التي قام بها الاسد في لبنان حتى العام 2005″، في إشارة الى الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان واتهم فيها النظام السوري.
وكانت لوبان أعلنت الاثنين من مقر الحكومة بعد لقائها رئيس الوزراء سعد الحريري أنها ترى “بشار الأسد يشكل اليوم حلا يدعو إلى الإطمئنان أكثر بالنسبة إلى فرنسا من تنظيم داعش”.
يشار الى أن المستشار المالي للجبهة الوطنية التي تتزعمها لوبان كان محامي جعجع حين كان في السجن. (ANADOLU)
ما قاله السيد سمير جعجع صائب ، حيث الإرهابي الأكبر في سوريا هو بشار (ويضاف إليه الدائرة الضيقة التي تحيط به) حيث منذ اندلاع الثورة لم يحصل إرهاب مماثل لما قام به هؤلاء عن طريق زج عناصر مليشيتهم الطائفية و المليشيات الأخرى الطائفية المشحونة بحقد أسود غير عادي إلى إرهاب لم يشهد له التاريخ مثيلاً.
و لقد أثبت بشار مع القريبين منه قدرتهم على تصدير الإرهاب إلى لبنان من خلال مسلسل الإغتيالات. من الجدير بالذكر أن من يقومون بتلقي الأوامر و يرسلونها للعناصر كي تنفذها تتم تصفيتهم جميعاً بعد ذلك لطمس الأدلة . يعني “الحمار” الذي يقوم بعمل يخدم فيه بشار تكون جائزته أن تتم تصفيته ثم يقولون أنه انتحر بإطلاق 6 أو 7 رصاصات على رأسه !
.LE PEN IS TERRORIST BECAUSE SHE SUPPORTS TERRORIST ASAD
مارين لوبان زعيمة الحزب اليميني المتطرف في فرنسا ٠ معظم قادة الاتحاد الأوربي رفضوا الاجتماع بها وأهملوها ٠ فاستقبلها سياسيوا لبنان بحفاوة بالغة لانها كارهة وحاقدة على الاسلام والمسلمين حتى انها رفضت ان تجتمع مع مفتي لبنان لكي لا تستر رأسها ٠ استقبلها عون حبيب المجوس وصهره الاجدب كاره السوريين ونبيه بري اكبر فاسد شيعي واكبر لص ومجرم ٠ ولحتى تكمل بالبطرك العنصري الراعي ٠ بدلا من ان يكون رسول سلام تجد الحقد ياكله اكلا