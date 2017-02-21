سمير جعجع لزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا : بشار الأسد أكبر إرهابي

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الثلاثاء، أن رئيس النظام السوري بشار الاسد هو “من اكبر الارهابيين في المنطقة”.

وعقب لقائه وزعيمة اليمين الفرنسي المتطرف المرشحة الرئاسية، مارين لوبان، في بيروت، صرح جعجع للصحافيين أن “الارهاب لا دين له والاسد هو من اكبر الارهابيين في سوريا والمنطقة، ولا ننسى الاعمال العسكرية التي قام بها الاسد في لبنان حتى العام 2005″، في إشارة الى الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان واتهم فيها النظام السوري.

وكانت لوبان أعلنت الاثنين من مقر الحكومة بعد لقائها رئيس الوزراء سعد الحريري أنها ترى “بشار الأسد يشكل اليوم حلا يدعو إلى الإطمئنان أكثر بالنسبة إلى فرنسا من تنظيم داعش”.

يشار الى أن المستشار المالي للجبهة الوطنية التي تتزعمها لوبان كان محامي جعجع حين كان في السجن. (ANADOLU)

عكس السير