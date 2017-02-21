غوارديولا : بييلسا أفضل مدرب في العالم

أكد مدرب #مانشستر_سيتي الإنكليزي لكرة القدم، الإسباني #بيب_غوارديولا، أن الأرجنتيني مارسيلو بييلسا هو أفضل مدرب في العالم من وجهة نظره.

وأوضح غوارديولا، في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام موناكو الفرنسي، أنه “معجب بشدة بالمدرب الأرجنتيني المخضرم”، الذي قاد منتخبي الأرجنتين وتشيلي وعدة أندية من بينها نيولز أولد بويز وأطلس غوادالاخارا وكلوب أمريكا وإسبانيول وأتلتيك بلباو ومارسيليا، والذي سيتولى المهمة الفنية لفريق ليل الفرنسي اعتباراً من الصيف المقبل.

وقال غوارديولا لوسائل الإعلام: “المدرب الأرجنتيني يجعل اللاعبين أفضل، وحتى الآن، لم أر أحداً من اللاعبين الذين تدربوا مع بييلسا تكلم عنه بشكل سيئ.. ساعدني كثيراً بنصائحه، وعندما أتمكن من التحدث معه، دائماً ما يساعدني”، موضحاً أنه حين يتحدث عنه لا يحصي عدد ألقابه، وإنما تأثيره في كرة القدم.

أما بخصوص لقاء اليوم ، حذر المدرب الإسباني من قوة موناكو، وقال: “كمشجع، من الجيد مشاهدتهم يلعبون.. أنا منبهر كم هم رائعون وأقوياء”.

وتابع غوارديولا: “الظهيرين (في موناكو) يلعبان كجناحين، والجناحين كلاعبي خط وسط هجومي، والمهاجمان يقاتلان بشدة، وداخل المنطقة يقتلك فالكاو وجيرماين”. ( EFE )

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