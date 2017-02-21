للمرة الثانية .. مسؤولو النظام في دمشق و حلب يحتفون بمراهقة روسية قدمت للترويج لـ ” مكافحة الإرهاب ” ! ( صور )

للمرة الثانية، يحتفي مسؤولو بشار الأسد بمراهقة روسية قدمت لتقدم التهاني للنظام بمناسبة سيطرته على حلب.

الفتاة صاحبة الابتسامة العرضية التي لم يتجاوز عمرها 18 عاماً، هي “ماريانا ناموفا”، أصغر متسابقة في بطولات رفع الأثقال.

فبعد زيارتها لسوريا في أيلول 2015، ولقائها بالحسون وهلال هلال وأسماء الأسد، عادت ناموفا قبل أيام لتزور حلب، وتنشر عدة صور عن زيارتها.

وكما في زيارتها السابقة التقت ناموفا بالعديد من مسؤولي بشار الأسد في حلب ودمشق، ورافقت عناصر جيش الاحتلال في عدة مناطق.

ووصفت ناموفا حلب بأنها مدينة بلا ماء أو كهرباء أو دفء، ولكن الشيء الأهم هو أنها بدون “إرهابيين”.

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