مانشستر يونايتد يكافئ مورينيو بتمديد العقد و بمليار جنيه استرليني

يظهر جلياً أنّ إدارة نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي راضية جداً بالعمل الذي يقوم به المدير الفني للفريق، البرتغالي #جوزيه_مورينيو، في أول موسم له مع “الشياطين الحمر”، بحيث أفادت تقارير صحفية بريطانية عدة، أنّ عائلة”غليزر” تريد تمديد عقد المدرب البرتغالي إلى غاية صيف 2022.

وقالت صحيفة “صنداي وورلد” البريطانية أنّ إدارة اليونايتد معجبة بشكل كبير بالعمل الذي يقوم به مورينيو في أول موسم له بـ “أولد ترافورد”، على الرغم من احتلال الفريق للمركز السادس في ترتيب بطولة “البريمييرليغ”.

وأضافت: “الاتفاق الذي يسير الآن هو تمديد عقد مورينيو الذي ينتهي في 2019، إلى عام 2022، حيث يأمل مسؤلو المانيو في بناء أسرة إدارية جديدة في النادي”.

وتابعت: “مورينيو سيرحب بذلك، خاصة أنه سبق وأعلن بأنه حريص على البقاء في مانشستر يونايتد لفترة طويلة”.

وكان مورينيو قد وقع عقد مدته ثلاث سنوات مع مانشستر يونايتد في يونيو 2015، مع خيار التمديد لعامٍ آخرٍ، براتب سنوي يقدر بعشرة ملايين جنيه إسترليني.

لكن وبحسب مصادر صحفية، فانه وبعد إجراء محادثات بين عائلة غليزر الأمريكية، مالكة نادي مانشستر يونايتد، والمدير التنفيذي للفريق، إد وودوارد، سيتم تحسين هذا العقد ليمتد حتى 2022 بزيادة قدرها مليوني جنيه إسترليني.

ولن تكتفي إدارة نادي مانشستر يونايتد بمكافأة تمديد العقد، فسوف تُكافئه بمكافأة أخرى تتمثل في الإشراف على مبلغ مليار جنيه إسترليني المرصود لإجراء الصفقات الجديدة خلال خمس سنوات بدءاً من سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المتوقع مطالبة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مبلغ 100 مليون يورو لتسريح المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان للانضمام لمانشستر يونايتد بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، كما يراقب مورينيو عن كثب تطورات موهبة نادي موناكو الفرنسي تيمور باكايوكو.

يُشار أنّ مورينيو قد نجح إلى حد الآن في تأهيل مانشستر يونايتد إلى الدور النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم ، كما ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على سانت إتيان الفرنسي بثلاثية نظيفة في مباراة ذهاب دور الـ 32 ، الخميس الماضي، كما لا تفصله سوى أربع نقاط عن المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز.

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