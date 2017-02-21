من أجل سد الحاجة للغات ” السياحية ” .. وزارة سياحة النظام تعلن إنطلاق دورة اللغة الروسية في حلب ( صور )

أقامت غرفة سياحة المنطقه الشمالية (وزارة سياحة النظام) دورة للغة الروسية وذلك بالتعاون مع مديرية سياحة حلب ومعهد بيرويا وهيئة التدريب والتأهيل.

وافتتحت الدورة بفندق شهباء حلب وكان عدد الطلاب ١٥ طالباً يقوم بتدريسهم خبراء من قسم اللغة الروسية في المعهد العالي للغات.

ونقل إعلام النظام عن باسم خطيب، مدير سياحة حلب، قوله إن هذه الدورة ومثيلاتها من الدورات القادمة ستكون من أجل سد الحاجة للغات السياحيه وتدريب كوادر سياحية وتطوير لغاتهم السياحة اللازمة للمرحلة القادمة كما وجه وزيرالسياحة بشريازجي للعمل على ريادة عدد المتقنين للغات السياحية وانتقالهم الى دورات الدلالة السياحية وسوق العمل”.

وتستمر الدورة لمدة شهر لإنهاء المرحلة الأولى يتبعها دورتين تخصصيتين يحصل الطالب في ختامهما على شهادة لغة سياحية تخوله العمل في مجال الدلالة السياحية.

عكس السير