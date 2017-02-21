نصر الله : الحرب على سوريا تدار بتخطيط سعودي أمريكي .. و التكفيريون في مرحلة الهزيمة الآن

قال حسن نصرالله إن وجود قوات أمريكية على الأرض السورية خطر، معتبراً أن “التكفيريين في مرحلة الهزيمة الآن”، وأن الأمريكيين يريدون الشراكة في النصر عليهم.

وفي حديث للقناة الأولى الإيرانية، اعتبر نصرالله أن الحرب على سوريا “تدار بتخطيط سعودي أمريكي، وأن سوريا تجاوزت مرحلة الخطر، والوضع الميداني صار أفضل فيها”.

وأكد نصر الله أن “روسيا ليست جزءا من محور المقاومة، التي تتفق معها في قضايا وتختلف في أخرى”، معرباً عن تفاؤله بمستقبل سوريا، رغم الدمار الحاصل فيها اليوم.

وأضاف: “لم يدعنا أحد لمساعدة سوريا بل انطلقنا في قرارنا من أن لبنان لسوريا وسوريا للبنان. الأيام والتجارب أثبتت أن تدخلنا في سوريا كان قرارا صائبا”. (FARS)

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