هنغاريا تتهم النمسا بإعادة عشرات اللاجئين قسرياً إليها

اتهمت هنغاريا النمسا بترحيل لاجئين وصلوا حدودها وإعادتهم قسرياً إلى هنغاريا.

صحيفة هاندسبلات الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الاتهام جاء بعد قيام النمسا بإرجاع 58 لاجئاً وصلوا إليها عبر الحدود الهنغارية.

وقال رئيس حرس الحدود الهنغارية، لازلو بالاش، يوم الاثنين: “وفقاً لاتفاقية شنغن يجب ألا تتم عمليات الترحيل إلا بعد المشاورة مع السلطات الهنغارية وهو أمر لم تقم به النمسا”.

ورفضت النمسا ما قالته هنغاريا، وقالت إن المسؤولين لا يرفضون دخول اللاجئين منطقة الحدود إلا بشكل قانوني، كما أن السلطات مسموح لها بموجب القانون الحالي منع الغرباء دخول نقطة العبور الحدودية على امتداد عشرة كيلومترات وهذا ليس له علاقة بالترحيل، على حد تعبير الشرطة النمساوية.

وأضافت الصحيفة أنه “إذا كانت المعلومات صحيحة، فإنها ستكون الحالة الأولى التي تعيد فيها النمسا قسرياً أكبر عدد من المهاجرين واللاجئين”.

وذكرت أنه في كانون الثاني الماضي، قامت الشرطة النمساوية بإعادة ثمانية لاجئين من شرق النمسا إلى هنغاريا، قسرياً.

وختمت الصحيفة بالقول، إن هنغاريا ترحل كل يوم عشرات اللاجئين إلى صربيا بعد محاولتهم دخول أراضيها وهو، وفقا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المفوضية والشبكات المدافعة عن حقوق الإنسان، ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي والأوروبي.

عكس السير