هيئة الإذاعة الهولندية : اللاجئين و الإسلام أهم سببين لنية الكثيرين التصويت لحزب ” فيلدرز “

قالت هيئة الإذاعة الهولندية، إن الخوف من الإسلام واللاجئين، يبدو أنه السبب الأهم الذي سيدفع الكثيرين للتصويت لحزب الحرية الذي يقوده اليميني المتطرف خيرت فيلدرز.

ونقلت الهيئة عن دائرة الهجرة والتجنيس قولها، إن هولندا استقبلت العام الماضي 31642 طالب لجوء (بما فيها لم الشمل)، واحتل السوريون المرتبة الأولى في قائمة اللاجئين بنسبة الثلث تقريباً.

وفيما يتعلق بالمسلمين في هولندا ككل، فإن نسبتهم وصلت إلى 5 بالمئة، بحسب ما كر المكتب المركزي للإحصاء.

وأضافت الهيئة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن تقديرات منظمة العمل التطوعي لمساعد اللاجئين، أشارت إلى وجود بين 200 إلى 250 ألف لاجئ في هولندا (سوريا – الصومال – أفغانستان – العراق – إيران – …).

الجدير بالذكر أن حزب الحرية حصل على النسبة الأكبر في أحدث استطلاع للرأي حول الانتخابات البرلمانية التي ستجري الشهر المقبل.

عكس السير