وزير الدفاع الروسي : قصفنا في سوريا أوقف سلسلة الثورات الملونة !

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن “قرار روسيا استخدام سلاح الجو ضد الإرهابيين في سوريا سمح بتحقيق هدف جيوسياسي تمثل في إيقاف سلسلة ثورات ملونة في الشرق الأوسط وافريقيا”.

وفي محاضرة ألقاها ، الثلاثاء، في معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية، قال شويغو: “المهم أن نشدد على أننا لا نقضي على الإرهابيين في الأراضي السورية فحسب، بل ونمنع هؤلاء المتطرفين من التسلل إلى بلادنا”.

وذكر الوزير الروسي أن الغرب يعتبر “الثورات الملونة” وسيلة لنشر الديمقراطية، والتي تتمثل في إسقاط “أنظمة غير ديمقراطية” دون استخدام العنف، لكن تحليل الأحداث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يظهر، حسب شويغو، أن القوة العسكرية جزء لا يتجزأ من “الثورات الملونة”.

ولفت إلى أن “الثورات الملونة” تؤدي إلى عواقب عسكرية وسياسية واقتصادية سلبية في مختلف مناطق العالم.

وتابع: “سلسلة الثورات الملونة تسببت بتغيرات كبيرة في السياسة الدولية وتوازن القوى في العالم والأقاليم. يوغوسلافيا وجورجيا والعراق وليبيا وأوكرانيا وسوريا – إنها قائمة غير كاملة للدول التي اُختبر فيها سيناريو الثورات الملونة”.

وحذر شويغو من خطر توسع النطاق الجغرافي للثورات الملونة، وربط استخدامها كوسيلة جيوسياسية بفعاليتها فيما يخص تحقيق أهداف سياسية، وأوضح أن إثارة مثل هذه الأحداث يتيح سحق دول إقليمية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية معينة، بأقل الخسائر وباستخدام محدود للقوات العسكرية للدول التي تقف وراء تلك الأحداث. (RT)

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