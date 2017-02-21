وزير داخلية ألمانيا يدافع بقوة عن عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان

دافع وزير الداخلية الاتحادي الألماني توماس دي ميزير بقوة عن عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان المرفوضة طلباتهم للجوء إلى بلادهم، معربا عن استياءه من قرار تعليقه من قبل عدد من الولايات الألمانية .

وحول قرار بعض الولايات الألمانية بوقف عمليات الترحيل، قال دي ميزير في تصريحات خاصة لبرنامج “تاغس تيمن” بالقناة الأولى الألمانية “ايه ار دي”: “هذه النقطة تغضبني بالطبع حتى الآن، لأننا اجتمعنا سويا قبل بضعة أيام فقط”.

وأشار وزير الداخلية الاتحادي إلى أن ممثلي الولايات الألمانية قالوا خلال الاجتماع إنه يتعين عليهم الاعتماد على تقدير الحكومة الاتحادية بشأن الوضع في أفغانستان الذي صنف على أنه آمن. إلا أن دي ميزير عاد ليقر في حواره المتلفز أن ليست كل المناطق في أفغانستان هي آمنة، مشيرا أن بعض المناطق في كابول يمكن للناس العيش فيها بسلام.

وتتوقع منظمات معنية بشؤون اللاجئين حدوث الترحيل الجماعي الثالث إلى أفغانستان المنظم من قبل الحكومة الاتحادية غدا الأربعاء.

يذكر أن الحكومة الاتحادية قامت بترحيل مجموعتين إلى أفغانستان إحداهما في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي والأخرى في شهور كانون ثان/يناير الماضي. وهي الخطوة التي لقيت اعتراضا من قبل منظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

وإلى جانب شلزفيغ-هولشتاين، أعلنت أيضا ولاية تورينغن وعدة ولايات أخرى وقف الترحيل، وبرروا ذلك بالوضع الخطير حاليا في أفغانستان. (DPA)

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