15 ميزة قد لا تعرفها في ” فيسبوك ماسنجر “

يتيح تطبيق ماسنجر، الذي أطلقه موقع “فيسبوك” قبل مدة على الهواتف الذكية، التواصل مع الأشخاص من خلال محادثات صوتية أو نصية، إلا أنه يحتوي على ميزات أخرى ربما لا يعرفها بعض المستخدمين.

وفيما يلي بعض الميزات التي تميز هذا التطبيق وفق ما اوردتها قناة سكاي نيوز :

1- بإمكانك إرسال ملفات وصور عادية ومتحركة ومقاطع صوتية ومقاطع فيديو، مع الاحتفاظ بنفس جودتها الأصلية.

2- بإمكانك تكبير الأيقونات أو الرموز التعبيرية، حيث يتوفر التطبيق على أشكال متنوعة ومختلفة من كل رمز تعبيري.

3- باستطاعتك إنشاء اختصار سريع للوصول إلى محادثة معنية، من أجل تجنب الدخول بشكل متكرر إلى التطبيق.

4- تستطيع إرسال فيديو مصور بكاميرا هاتفك مدته لا تتجاوز 15 ثانية.

5- إذا كنت مدمنا على الحواسيب، فإن فيسبوك وفّر نفس تصميم وشكل ماسنجر في الهواتف على كل المتصفحات، وبالتالي لن تشعر بفرق كبير.

6- في بعض الدول، بإمكانك إرسال أموال من خلال ماسنجر، ولا تحتاج في هذه العملية سوى لمعلومات بطاقتك.

7- تشفير المحادثة من بين التحديثات الجديدة على التطبيق، حيث تستخدم هذه التقنية في حال رغب المستخدم في عدم كشف أسرار محادثة ما لأي شخص.

8- ماسنجر يتيح لك إمكانية تحميل أيقونات وصورا متحركة جديدة.

9- إجراء اتصالات هاتفية أو مكالمات فيديو، وينصح في هذه الخاصية بالتوفر على سرعة اتصال بالإنترنيت جيدة من أجل ضمان جودة الصوت والصورة.

10- في ماسنجر، تستطيع معرفة إذا كان مخاطبك قد تلقى الرسالة وإذا قرأها أو لا من خلال علامة Seen.

11- تغيير لون المحادثة، حيث تستطيع اختيار وتحديد أي لون من الألوان التي يقترحها عليك ماسنجر.

12- الانسحاب من محادثة: يحدث أن يضيفك شخص ما إلى محادثة فيها مجموعة من الأشخاص، فإذا أزعجك هذا الأمر يمكنك الانسحاب من المحادثة بصفة نهائية.

13- يمكنك إضافة أكثر من حساب فيسبوك في ماسنجر، وبالتالي استقبال المحادثات من مجموع تلك الحسابات المضافة.

14- يمكنك إرسال موقعك في حال لم تعرف كيف تصف المكان الذي تتواجد به.

15- تستطيع تنظيم استفتاء داخل محادثة فيها مجموعة من الأشخاص، إذا كنت ترغب في معرفة رأيهم بخصوص شيء معين.

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