” آبل ” تكشف عن 4 أجهزة ” آي باد ” الشهر المقبل

صدرت تقارير جديدة تكشف أن #آبل تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من أجهزة #آيباد، في شهر مارس/آذار المقبل، أي قبل انعقاد مؤتمر المطورين التابع للشركة، في الخامس من يونيو/حزيران 2017.

ووفقا للتقرير الصادر عن موقع “Macotakara” الياباني، فإن آبل تستعد لإطلاق أربعة أجهزة آيباد برو، بأربعة قياسات مختلفة هي 12.9 بوصة و10.5 بوصة و9.7 بوصة وأخيرا 7.9 بوصة.

ومن المتوقع أن يكون الجهازان بقياس 12.9 و9.7 بوصة، مواصلة لسلسلة “iPad Pro lineup” فيما سيكون الآيباد بقياس 10.5 بوصة ذو طراز جديد، في حين سيحل الآيباد بقياس 7.9 بوصة محل جهاز “iPad mini”.

وأشار تقرير آخر لموقع “MacRumors” إلى أن آيباد برو بقياس 7.9 بوصة سيأتي مزودا بـ 4 مكبرات صوت، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم ، بالإضافة إلى تقنية ألوان في الشاشة “True Tone”، والتي تقوم بقياس حرارة الألوان وتقارنها مع الضوء المحيط لتعدل الألوان لتبدو بشكل أفضل، وسيأتي مزودا بخاصية “Smart Connector”.

ويتوقع التقرير أن آبل ستقدم نسخة من هاتف “آيفون إس إي” بسعة تخزينية 128 غيغابايت، وستوفر أجهزة “آيفون 7″ وآيفون 7 بلس” باللون الأحمر، وربما قد تُجري تحسينات في المعالج.

وكانت آخر مرة حدثت فيها آبل سلسلة أجهزة آيباد الخاصة بها، في شهر مارس/آذار 2016، وعلى الرغم من أن التقرير الصادر مؤخرا بموقع “Macotakara” قد تحدث عن عزم الشركة إطلاق الأجهزة الجديدة من سلسلة آيباد برو خلال شهر مارس المقبل، إلا أنه لم يتم إرسال دعوات للصحفيين حتى الآن.

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