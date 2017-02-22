ألمانيا : إعتقال مواطن روسي للاشتباه بمحاولته الانضمام لـ ” جماعات إرهابية ” في سوريا

أعلن الممثل الرسمي للنيابة العامة في ميونيخ الألمانية،عن اعتقال مواطن روسي الجنسية يشتبه بدعمه المالي لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأكد الناطق باسم النيابة البافارية، أن المشتبه به حاول الانضمام للجماعة الإرهابية في سوريا سابقا.

وتم الحكم عليه بالسجن سنتين و نصف، وكان قد تم إلقاء القبض عليه يوم أمس ويبلغ من العمر 35 سنة، في ضواحي مدينة انغولشتات.

واتهم المدعي العام في ميونيخ المواطن الروسي بأنه كان قد جمع أموال لدعم الإرهابين عن طريق الانترنت وبطرق غير شرعية.

كما وعثرت الشرطة أثناء تفتيشها لشقة المتهم على مخدرات، حسبما أكدت وكالة الأنباء الألمانية.

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