ألمانيا : السجن لكوريين شاركوا بطقوس ” طرد أرواح شريرة ” أدت لمقتل امرأة !

أدانت محكمة في ألمانيا، خمسة مواطنين من كوريا الجنوبية على خلفية وفاة أحد أقاربهم في طقس من طقوس طرد الأرواح الشريرة بأحد فنادق فرانكفورت.

وأدانت المحكمة الإقليمية في فرانكفورت، المتهمة الرئيسية البالغة من العمر 44 عامًا، وهي ابنة عم الضحية، بالإيذاء البدني الخطيرة ما أدى إلى وفاة الضحية، حكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات.

وصدرت ضد أربعة متهمين آخرين، من ضمنهم نجل الضحية البالغ من العمر 16 عامًا، أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ تراوحت بين 18 شهرا وعامين.

وحسب أسوتشيدبريس، كانت الأحكام أقل مما طالب به الادعاء العام.

وخلصت المحكمة إلى أن المتهمين اعتقدوا تماما أنهم يطردون روحا شريرة من جسد المرأة البالغة من العمر 41 عامًا فيما لم تثبت تقارير عن وقوع عملية “تعذيب شنيعة”. (DPA)

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