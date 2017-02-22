ألمانيا تعتزم زيادة عدد جنود جيشها

أعلنت ألمانيا الثلاثاء عزمها على زيادة عدد جنودها إلى نحو 200 ألف بحلول العام 2024، ليتزامن هذا القرار مع دعوة الولايات المتحدة أعضاء الحلف الأطلسي إلى زيادة ميزانياتهم العسكرية.

وكان الجيش الألماني أعلن في أيار الماضي أن عدد عناصره خلال السنوات الـ7 المقبلة سيزاد بـ 14300 جندي، كما أن 4400 موظف مدني سينضمون إلى الجيش خلال الفترة نفسها.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية في بيان أن عدد الجيش الألماني بلغ في نهاية كانون الثاني الماضي 178 ألفاً وبموجب الخطة الجديدة سيرتفع إلى 198 ألف جندي و61 ألف مدني عام 2024.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين حسب ما جاء في البيان “سنبذل كل ما هو ممكن لسد النقص، وحتى في المعدات أيضاً”، ومع أن الوزيرة تجنبت ربط هذا القرار بأي حدث آخر، فإنه يأتي غداة تحذير وجهه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس من مقر الحلف الأطلسي في بروكسل.

وطالب بنس الحلفاء في دول الحلف الأطلسي بتحقيق تقدم فعلي بحلول نهاية العام 2017، نحو الالتزام بما هو متفق عليه، أي جعل النفقات العسكرية تصل إلى 2% من إجمالي الناتج الدخلي لكل بلد، وحدها 5 دول حتى الآن وصلت إلى هذا المستوى وهي الولايات المتحدة واليونان والمملكة المتحدة وبولندا وأستونيا.

وكان عدد الجيش الألماني يصل إلى 585 ألف جندي حتى عام 1990، وبعد توحيد ألمانيا وانتهاء الحرب الباردة انخفض كثيراً ووصل إلى 185 ألفا عام 2011. (AFP)

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