ألمانيا : مؤتمر ميونخ للأمن العالمي يختتم بشهادة معتقلة سابقة في سجن صيدنايا ( فيديو )

قالت مجلة “فوكوس” الألمانية، إن شابة سورية خطفت الأنظار في اليوم الأخير لمؤتمر الأمن العالمي، في مدينة ميونخ الألمانية، بحديثها عن تجربتها في معتقلات بشار الأسد.

والشابة هي الناشطة “نورا الجيزاوي”، المعتقلة السابقة في سجن صيدنايا، والعضوة السابقة في الائتلاف السوري المعارض.

وتحدثت جيزاوي، بحسب ما نقلت المجلة، وترجم عكس السير، خلال حوار يتناول التطورات الأخيرة في سوريا بمشاركة بريت ماكغورك ممثل التحالف الأمريكي الدولي لمكافحة “داعش”، عن اعتقالها في سجن صيدنايا، وعن كيفية قضائها أشهراً في المعتقل وتعذيبها من قبل عناصر النظام.

وأضافت جيزاوي، أن التعذيب كان عقوبة على المشاركة في الحراك السلمي ضد النظام، وأن المشاركين في الحراك كان هدفهم استعادة الحقوق والمجتمع المدني والحرية، والعيش تحت حكم ديموقراطي.

وطالبت جيزاوي الغرب بعمل مشترك ضد نظام الأسد، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يركز على وقف إطلاق النار في مناطق ويتناسى مناطق أخرى كالرقة وحمص ودمشق.

عكس السير