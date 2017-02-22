ألمانيا : منظمة دولية تنتقد عمليات ترحيل طالبي لجوء

انتقدت منظمة العفو الدولية عمليات ترحيل طالبي لجوء مرفوضين إلى أفغانستان.

وقال الأمين العام للمنظمة في ألمانيا، ماركوس بيكو، الأربعاء، في تصريحات خاصة لإذاعة «آر بي بي» «برلين- براندنبورج» إن «الوضع في أفغانستان ساء بشكل واضح مجددًا خلال العام الماضي»، وأشار إلى أن عمليات الترحيل إلى أفغانستان غير مقبولة إنسانيًا.

وزير الداخلية الاتحادي الألماني، توماس دي ميزير، دافع مؤخرًا عن الترحيلات إلى أفغانستان، وقال في تصريحات خاصة لبرنامج «تاجس تيمن» بالقناة الأولى الألمانية «إيه آر دي» إنها مقبولة «في نطاق محدود»، لافتا إلى أن ذلك يسري على شمالي أفغانستان.

وأوضح «دي ميزير» قائلا: «في كابول، لا يمكن للمرء قول إن الوضع إجمالا مضطرب لدرجة أنه لا يمكن إرسال أشخاص إلى هناك».(DPA)

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