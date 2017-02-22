إرتفاع حيازة السعودية من سندات الخزينة الأمريكية

ارتفعت حيازة المملكة العربية السعودية، من سندات الخزينة الأمريكية إلى 102.8 مليار دولار مع نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، فيما خفضت الإمارات من سنداتها إلى 60.6 مليار دولار.

إذ كانت تملك السعودية بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما يُقدر بـ100.1 مليار دولار من السندات، ما يمثل ارتفاعاً في حيازتها في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي بنسبة 2.7 في المائة. في حين كانت تملك الإمارات 63 مليار دولار بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما يمثل انخفاضاً في حيازتها في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي بنسبة 3.81 في المائة.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزينة الأمريكية، فإن السعودية هي أكبر مستثمر عربي في السندات الأمريكية، وجاءت في المرتبة الـ13 عالمياً، تليها الإمارات عربياً، فيما تحتل المرتبة الـ22 عالمياً.

وتصدرت اليابان قائمة كبار المستثمرين في سندات الخزينة الأمريكية نهاية عام 2016، بـ1.091 تريليون دولار، ثم الصين بـ1.058 تريليون دولار. (CNN)

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