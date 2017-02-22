إرتفاع معدل إصدار و تجديد الوكالات .. و أمن النظام يقول إنه قبض على عصابة مزورين لأسماء مغتربين و متوفين في دمشق

قالت وسائل إعلام موالية، إن فرع الأمن الجنائي في دمشق ضبط عصابة تزور الوكالات بأسماء مغتربين ومتوفين لشراء وبيع سيارات وبأسعار كبيرة.

وبينت التحقيقات أن العصابة “تنتحل شخصيات غادرت البلاد بموجب تلك الوكالات المزورة”، وأن أحد أفرادها زور حوالي 40 وكالة، أي أنه انتحل أربعين شخصية.

وقال رئيس النيابة المختص بتصديق الوكالات بدمشق، مازن معد، لصحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن “هناك الكثير من ضعاف النفوس الذين استغلوا ظروف البلد الحالية .. وزارة العدل اتخذت العديد من الإجراءات لوقف تزوير الوكالات من بينها أتمتتها كي لا يكون هناك أي فرصة للمستغلين بالتزوير”.

كما كشف معد عن “ارتفاع في معدل إصدار الوكالات الجديدة لتصل هذا العام إلى نحو 10 آلاف وكالة في حين بلغ عدد الوكالات التي تم تجديدها نحو 25 ألفاً والمصدقة للمغتربين نحو 1500 وكالة”.

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