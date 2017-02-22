إيران توقع عقداً مع روسيا لبيع 100 ألف برميل نفط يومياً

قالت وسائل إعلام إيرانية يوم الثلاثاء إن إيران ستبدأ بيع 100 ألف برميل من النفط يوميا إلى روسيا في غضون 15 يوما حيث ستتلقى نصف المقابل نقدا والنصف في صورة سلع وخدمات.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن وزير النفط بيجن زنغنه عرض تفاصيل الصفقة بعد اجتماعه مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في طهران.

وقال زنغنه “بالطبع كنا مستعدين لتوقيع العقد الليلة لكن شركاءنا الروس كانوا في عجلة من أمرهم وكان عليهم الذهاب إلى المطار” مضيفا أن شركات روسية وقعت بالفعل مذكرات تفاهم مع شركات إيرانية.

وتابع أن روسيا ستتعاون مع قرار منظمة أوبك في نوفمبر تشرين الثاني الماضي خفض مستويات الإنتاج وأنها ستقلص إنتاجها النفطي 300 ألف برميل يوميا بحسب الوكالة. (REUTERS)

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