استطلاع : خيانة الزوجات الفرنسيات في تزايد

أفاد تقرير نشرته مجلة medisite.fr الفرنسية ، أن ما يقرب من 650000 امرأة فرنسية يخنّ حاليا أزواجهن الحاليين ، وهو الأمر الذي كشف عنه استطلاع للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام “إيفوب” لإطلاق موقع Daylov.com، وهو موقع للتواصل بين النساء المتزوجات.

وفي المجموع أشار الاستطلاع إلى أنه من بين 3406 امرأة في الـ 18 من العمر أو أكثر، اعترفت 4٪ منهن بأنهن غير مخلصات بحسب شبكة إرم نيوز ، وقد صرّحن بذلك أثناء إجراء المسح الذي بدأ في يناير/ كانون الثاني عام 2017.

وبمقارنة هذه النتيجة مع أحدث البيانات التي قدمها المعهد الوطني للاحصاءات في عام 2015 فقد خلص الخبراء إلى أن هذه النسبة تعتبر نسبة افتراضية.

وقد كشفت هذه الدراسة التي أجريت على نطاق واسع حول موضوع يُعد من التابوهات الحساسة والمتعلق بـ خيانة النساء، أن 16٪ من النساء اللائي شملهن الاستطلاع اعترفن بأنهن خدعن أزواجهن الحاليين لأسباب مختلفة، مرة واحدة على الأقل.

يُذكر معهد ايفوب أن النسبة المقبولة في عام 1970 كانت 10٪ ، وأنها كانت في عام 2001 حوالي 24٪. وعلى الرغم من هذا النمو، فإن هذا الرقم لا يزال أقل من نسب الخيانة عند الذكور الذي وصل إلى 49٪.

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