البرازيلي أدريانو ينفق 91 ألف يورو للاحتفال بعيد ميلاده

أنفق النجم البرازيلي السابق #أدريانو نحو 91 ألف يورو للاحتفال بعيد ميلاده الخامس والثلاثين في مسقط رأسه في مدينة #ريو_دي_جانيرو، حتى يخرج الاحتفال كما خطط له، خاصة وأنه يملك 50% من أسهم نادي ميامي يونايتد، الذي انفصل عنه كلاعب العام الماضي.

وحضر عيد ميلاد المهاجم القوي البنية السابق أكثر من 400 ضيف، بينهم المهاجم السابق روماريو، هداف منتخب البرازيل وبرشلونة.

ووفقًا لصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن أدريانو الذي بدت عليه السمنة أقام الحفل في منطقة تيغوكا في العاصمة التاريخية للبرازيل، وقد أنفق الكثير من الأموال على الحفل وهذا يتناقض مع ما انتشر مؤخرًا بأنه يعاني من الفقر بعد ابتعاده عن كرة القدم.

ويشتهر أدريانو بسلوكياته المنحرفة التي أثرت عليه كثيرًا وأبعدته عن الملاعب سريعًا وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، وكان متوقعًا له أن يصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ البرازيل والعالم، خاصة خلال فترة تألقه في إنتر ميلان الإيطالي.

وكان آخر الأندية التي لعب لها أدريانو هو ميامي، الذي أنهى التعاقد معه العام الماضي بسبب زيادة وزنه.

بدأ أدريانو مسيرته الكروية في فلامنغو البرازيلي وعمره 18 عامًا في موسم 2000/2001 وشارك مع الفريق في 46 مباراة وسجل 44 هدفًا قبل أن ينتقل إلى إنتر في العام الذي يليه وأعير بعدها إلى فيورنتينا ثم بارما لمدة موسمين.

وأعاده إنتر مرة أخرى في 2004 وأحرز معه في بقية منافسات موسم 2003/2004، 12 هدفًا.

لعب أدريانو في 52 مباراة دولية وسجل فيها 44 هدفًا وساهم في قيادته لمنتخب البرازيل في التتويج بكأس كوبا أمريكا 2004 و بكأس القارات عام 2005 وتوج هدافًا في البطولتين برصيد 7 نقاط.

وشارك مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2006 ولكنه وصل إلى ربع النهائي وخسر أمام فرنسا بهدف نظيف.

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