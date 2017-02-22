” الحارس البدين ” يفقد عرينه بعد فعلته العجيبة

اضطر حارس #ساتون_يونايتد #واين_شو، الذي أثار جدلا بعدما شوهد يتناول شطيرة بين شوطي المباراة ضد #أرسنال بكأس الاتحاد الإنكليزي إلى إعلان رحيله عن النادي امس الثلاثاء، بعد تحقيق رسمي بضلوعه في لعب القمار.

وانصب كثير من الاهتمام على المباراة التي واجه خلالها فريق مغمور مثل ساتون يونايتد المنافس بالدرجة الخامسة، فريق كبيرة مثل أرسنال في منافسة كأس الاتحاد الإنكليزي، خاصة مع وجود لاعب أثار الجدل سابقا ببدانته.

ويبلغ واين شو من العمر 46 عاما، ويزن 145 كيلوغراما، وهو ما أثار الجدل في وسائل الإعلام البريطانية ومواقع التواصل الاجتماعي، واستغلت شركات الرهانات هذا الاهتمام لتضع رهانا على شو يتعلق بالتهامه لشطيرته، وفي أي دقيقة من المباراة سيحدث ذلك!

واكتسب الأمر أبعادا جديدة، بعدما ظهر شو فعلا على الكاميرات خلال المباراة يلتهم الشطيرة وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، واستغلت وسائل التواصل الاجتماعي الحادثة لتسخر منه.

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا لأنه الحارس انتهك قواعد الرهان الخاصة بالكرة الإنكليزية، التي تمنع الأكل خلال المبارايات، بينما راجت أنباء أن أحد مواقع الرهانات عرض رهانا بنسبة 8 إلى 1.

واعترف شو بعد المباراة أنه كان يعلم بقصة الرهان، لكنه نفى أن يكون هو أو أي لاعب من فريقه قد راهنوا على ذلك.

وكشف شو أن شطيرته كانت تحتوي اللحوم والبطاطا، وأنه حصل عليها من مطبخ النادي في نهاية الشوط الأول.

عكس السير