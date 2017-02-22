الكشف عن صورة من موقع جريمة السطو على كيم كارداشيان

كشفت شبكة TF1 الفرنسية عن صور من موقع حدث السطو على نجمة تلفزيون الواقع #كيم_كارداشيان في باريس في الثالث من تشرين الاول/أكتوبر.

وتظهر الصور غرفة نوم كيم و الحمام بالإضافة إلى الشريط الذي استخدم لربط يديها واللاصق لإسكاتها ، و أيضاً تم نشر فيديوهات مراقبة لبعض المشتبه بهم خلال لقاءاتهم مرات عديدة بعد حادثة السطو .

يذكر أن كارداشيان كانت قد تعرضت للسطو في باريس حيث دخل لصوص ملثمون يرتدون سترات عليها شارات الشرطة اقتحموا منزلها وفق ما اوردت النشرة اللبنانية ، وقام اللصوص بتقييد كارداشيان تحت تهديد السلاح وفروا على دراجات نارية بعد أن سرقوا خاتم خطبتها ومجوهرات أخرى بقيمة تسعة ملايين يورو (9.67 مليون دولار).

وكنا قد ذكرنا أن كيم ذهبت إلى نيويورك في وقت سابق هذا الشهر لتقديم شهادتها لقاض فرنسي. وقد قبضت الشرطة على 17 مشتبها بهم ووجهت الإتهامات لبعض منهم .

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