المحكمة العليا الروسية تلغي إدانة ناشط معارض لبوتين

قال وكالة انترفاكس للأنباء إن المحكمة العليا الروسية ألغت الأربعاء، إدانة الناشط البارز المناهض للكرملين إلدار دادين وأمرت بالإفراج عنه.

وحكم على دادين (34 عاماً) في ديسمبر كانون الثاني 2015 بالسجن ثلاث سنوات -خفضت إلى عامين ونصف العام بعد استئناف الحكم- بسبب سلسلة احتجاجات سلمية منفردة ضد الكرملين.

ونقلت الوكالة عن منطوق الحكم أن “دادين سيفرج عنه.”

وجاء الحكم بعد أن قضت المحكمة الدستورية يوم العاشر من فبراير شباط بإعادة النظر في إدانة دادين قائلة إن القانون الذي يجرم أشكالاً معينة من الاحتجاجات يتعين أن يطبق بأسلوب أكثر تناسباً.

وكان دادين أول شخص يسجن بموجب القانون الصادر عام 2014 والذي وضع بعد احتجاجات كبيرة ضد الكرملين. ويجرم القانون انتهاك قواعد الاحتجاج أكثر من مرتين خلال 180 يوماً.

وقال دادين في نوفمبر تشرين الثاني إنه تعرض للتعذيب في سجن بشمال غرب روسيا. ورفض مسؤولو السجن هذه المزاعم لكن الناشط نقل بعد ذلك إلى سجن آخر. (REUTERS)

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