الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان : موظفة بمطار لندن طلبت مني خلع حجابي

أعلنت الممثلة الأمريكية الشهيرة #ليندسي_لوهان، تعرضها للتمييز العنصري، من خلال طلب خلع حجابها من قبل موظفة بـ#مطار_هيثرو في لندن.

وقالت لوهان، خلال مشاركتها في البرنامج الصباحي على قناة ” ITV” البريطانية، إن موظفة أمن بمطار “هيثرو” طلبت منها مؤخرًا أن تخلع حجابها، لدى صعودها الطائرة للتوجه إلى نيويورك ، مشيرة إلى أنها لأول مرة عانت من التمييز خلال ذلك الحادث.

وأضافت بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز : “موظفة الأمن طلبت مني خلع حجابي، وأنا خلعته، ولم يكن خلع الحجاب مشكلة. ولكنني خفت عندما شعرت بإحساس امرأة أخرى تنزعج من خلع حجابها وتكون مكاني. وأصبت بالصدمة أيضًا حينها”.

وأشارت إلى أن الموظفة التي طلبت منها خلع الحجاب اعتذرت منها بعد أن رأت اسم “ليندسي لوهان”، على جواز السفر.

وفي معرض ردها على سؤال “هل أنت مسلمة أم لا”، أضافت لوهان قائلة: “لا أريد أن أتحدث عن موضوع لم أنهه، لأن الحديث لن يكون صحيحًا”.

وكانت تقارير إعلامية قد أوردت أنباء خلال الفترة الماضية، حول احتمال اعتناق لوهان الإسلام، خاصة أنها ظهرت عدة مرات وهي ترتدي الحجاب، وحذفت سابقًا جميع صورها من حسابها على موقع “إنستغرام”، وكتبت بعدها عبارة “عليكم السلام”، كما شوهدت في صورة وهي تحمل نسخة من القرآن باللغة الانكليزية.

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