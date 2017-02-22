النمسا : محاكمة لاجئ سوري بتهمة قتل 20 عنصراً من جيش بشار الأسد

قال متحدث باسم محكمة في النمسا، إن طالب لجوء سوري يحاكم بتهمة قتل 20 من عناصر جيش بشار الأسد، في ريف حمص

ونقلت سكاي نيوز عن وكالة رويترز التي نقلت بدورها عن المتحدث باسم المحكمة قوله، إن المشتبه به (27 عاماً) في قضية إنسبروك ليس متهماً بأنه عضو في أي جماعة متشددة محظورة.

وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها في النمسا، علماً أنه سبق وأن تم سجن عدة أشخاص لانتمائهم لجماعة إرهابية (عادة داعش).

عكس السير