بالفيديو .. يابانيون يذهبون إلى العمل بـ ” زي النينجا ” !

تُقام اليوم الاحتفالات باليوم الوطني للنينجا بمدينة كوكا (شيغا) اليابانية، مع حرص بعض الموظفين على الاستعداد لهذا الحدث في وقت مبكر.

وارتدى الموظفون في مكتب السياحة في المدينة الزي التقليدي “shozoku”، الملابس المفضلة للنينجا، محتفلين بالحدث السنوي، مراعين ارتداء ملابس المحاربين المهرة والمشهورين.

وقال، تاتسويا ماكينو، من مكتب السياحة في حديث مع قناة روسيا اليوم : “إن أهم شيء بالنسبة للنينجا هو القدرة على التعامل مع المعلومات، ونحن نعمل في مجال السياحة ويعتبر نشر المعلومات حول معالم المدينة، أمر شديد الأهمية بالنسبة لنا”.

ويجري الاحتفال باليوم الوطني للنينجا في مدينتي، كوكا وإيغا، باعتبارهما معاقل تاريخية للمقاتلين. ولم يتم تعيين هذا اليوم كعطلة وطنية في اليابان، لذا يقوم السكان المحليون باستخدام مهارات النينجا، للتسلل من العمل دون ملاحظة أحد.

ويأتي اليوم الوطني للنينجا، في 22 فبراير/شباط، نظرا لأهمية الرقم “2”، مع اللفظ “ني” باللغة اليابانية، ما يجعل من التاريخ مشابها لكلمة “نينجا”.

ويشمل الاحتفال تلقين الأطفال دروسا في فن رمي الـ shuriken، وهي النجوم الفتاكة المستخدمة من قبل النينجا، حيث تُصنع هذه النجوم من الورق لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.

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