بودولسكي يدافع عن لوف في مواجهة الانتقادات

دافع المهاجم الألماني المخضرم #لوكاس_بودولسكي، البالغ 31 عاما، عن مواطنه #يواكيم_لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، في مواجهة الانتقادات التي وجهت إلى لوف في الآونة الأخيرة.

وأوضح بودولسكي، في تصريحات إلى مجلة “11 فرويند” الألمانية الرياضية، أن المنتخب الألماني (مانشافت) يحتاج إلى التدعيم.

وقال: “حققنا النجاح في الماضي أيضا بفضل روح الفريق التي كانت رائعة وكانت الأجواء المحيطة بالفريق في غاية الروعة”، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يتفهم الانتقادات لقرارات لوف.

ويسدل بودولسكي الستار على مسيرته الدولية في آذار/مارس المقبل من خلال المباراة الودية للمنتخب الألماني أمام نظيره الإنكليزي حيث يودع من خلالها المانشافت.

وتوج بودولسكي مسيرته الدولية مع المانشافت بالمشاركة مع الفريق في الفوز بلقب بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل علما بأنه فاز مع الفريق من قبل بالمركز الثالث في مونديال 2006 بألمانيا.

وقال بودولسكي: “لعبت في بعض البطولات الكبيرة، ولكنني لم أر مثل هذا الحماس الذي أشاهده في ألمانيا”.

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