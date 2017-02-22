تحديد عامل مهم لصحة الأسنان

أشارت الخبيرة في مجال الصحة العامة من جامعة بوسطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، بريندا هيلتون، في بيان صدر عن جمعية دعم العلوم الأمريكية، إلى عوامل تؤثر على صحة الفم.

وتعتقد الخبيرة أن المحيط المقرب من الإنسان يؤثر في معظم الأحيان على نظافة الفم حيث تلعب عائلته وأصدقاؤه دورا حاسما في ذلك، لأن الإنسان يشاطرهم العادات الشائعة، بما فيها العادات التي تتعلق بالنظافة والصحة والميول والأغذية المفضلة، و عادة تنظيف الأسنان بشكل منتظم، أي مرتين في كل يوم على أقل تقدير.

وتوصلت الخبيرة وفريقها إلى هذا الاستنتاج بعد استطلاع رأي ما يزيد عن 200 امرأة تسكن في تجمعات بوسطن السكنية وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وهكذا حدد الخبراء حوالي 1000 شخص كانوا يؤثرون بعضهم على الآخر، بما في ذلك ما يتعلق بنظافة الفم والأسنان.

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