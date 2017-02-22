تصميم طائرة دون طيارة لاستطلاع أعماق البحر

قام فريق من العلماء في جامعة راتغار الأمريكية بتصميم طائرة هجينة من دون طيار، بمقدورها التحليق والغوص في الماء والنزول إلى قعر البحر.

وقد سميت الطائرة “Naviater “، وتم تزويدها بـ 8 مراوح، وبوسعها الإبحار في أعماق البحر بسهولة والصعود إلى سطحه والإقلاع منه وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وقد تم تصنيع الطائرة من دون طيار في إطار مسابقة “Shell Ocean Discovery XPRIZE “.

وترشح للدور النهائي من المسابقة، خبراء من الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وغانا وغيرها من الدول، حيث سيقومون بدراسة قعر البحر في منطقة مخصصة لهذا الغرض، وسيمنح الفريق الفائز في المسابقة جائزة قدرها 4 ملايين دولار.

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