تفاصيل الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق

قالت مصادر محلية وأخرى لبنانية ووسائل إعلام إسرائيلية، إن الطيران الإسرائيلي قصف نقاطاً للنظام وحزب الله في منطقة القطيفة بريف دمشق، بعد منتصف ليل أمس.

ولم تصدر أية تصريحات نظامية تؤكد أو تنفي الغارات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن “مصادر في الجيش اللبناني”، أن طائرات إسرائيلية تخطت الحدود خلال ساعات الليلة الماضية، ونقل عن مواطنين في البقاع والجنوب قولهم إنهم سمعوا خلال الليل تحليقاً كثيفاً للطيران يعتقد انه لسلاح الجو الإسرائيلي على علو منخفض فوق منطقة بعلبك وبعض قرى الجنوب.

وأفادت قناة “الجديد” بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات على جبال القطيفة السورية انطلاقاً من الأجواء اللبنانية دون ورود معلومات إضافية.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن تعرض مستودع للأسلحة للقصف بستة صواريخ أطلقها الطيران الإسرائيلي من الأجواء اللبنانية.

وقالت قناة “سكاي نيوز”، إن الانفجارات وقعت في مقرات الفرقة الثالثة والتلال المحيطة بها ومخازن عسكرية تابعة لها في السلسلة الشمالية من جبال القطيفة.

وتنتشر في تلك المناطق ميليشا حزب الله، التي تسيطر على معظم قرى القلمون الغربية، بعدما هجرت اَهلها منها.

وتؤكد مصادر مطلعة أن منطقة جبال القطيفة تضم مخازن أسلحة للحزب الذي بات يسيطر على الحدود السورية الغربية المتاخمة للبنان، ويستخدمها لإدخال الأسلحة والمقاتلين من لبنان إلى سوريا.

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