ثيو والكوت اللاعب رقم 18 الذي يسجل 100 هدف في تاريخ أرسنال

أصبح المهاجم الدولي الإنكليزي ثيو والكوت اللاعب رقم 18 الذي ينجح في بلوغ أو تجاوز سقف الـ100 هدف في تاريخ نادي أرسنال، وذلك من خلال احتساب الأهداف المسجلة في جميع المسابقات الرسمية المحلية والقارية.

وكان والكوت قد سجل الهدف الثاني لأرسنال ضد نادي سوتون يونايتد في المباراة التي جمعتهما الأحد المنصرم في مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي، والتي انتهت بفوز “المدفعجية ” بهدفين نظيفين.

وقبل والكوت نجح 17 لاعبًا من نادي أرسنال في تسجيل 100 هدف أو أكثر، حيث كان أولهم الأميركي جيمي بريان الذي حقق هذا الانجاز الشخصي بعدما لعب لـ “المدفعجية” من عام 1923 وحتى عام 1931 ، حيث بلغ رصيده التهديفي الإجمالي 139 هدفاً، أما آخرهم فكان الهداف الهولندي روبن فان بيرسي الذي سجل لأرسنال 132 هدفًا في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2012 بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، أما أكثرهم تهديفًا فهو الغزال الأسمر الفرنسي تيري هنري أفضل هداف في تاريخ النادي، حيث سجل 228 هدفًا على فترتين، جاءت الأولى من عام 2000 وحتى عام 2007 ، بينما كانت الثانية خلال موسم 2012.

وقامت شبكة “سكاي سبورت” البريطانية بنشر تقرير استعرضت من خلاله التفاصيل الرقمية للمائة هدف التي سجلها والكوت مع نادي أرسنال، إذ سجل بقدمه اليمنى 79 هدفًا وباليسرى 16 هدفاً و 3 أهداف برأسه وهدفين بصدره، كما احرز 92 هدفًا من داخل منطقة الجزاء مقابل 8 أهداف سجلها من خارجها.

وعلى مستوى المسابقات، سجل والكوت أهدافه الـ 100 في 370 مباراة رسمية لعبها في خمس مسابقات، بعدما وقع على 36 هدفًا في مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز، و 14 هدفًا في بطولة دوري أبطال أوروبا و 11 هدفًا في كأس الاتحاد الإنكليزي و 9 أهداف في كأس الرابطة الإنكليزي ، و 3 أهداف في الدرع الخيرية.

وسجل والكوت 50 هدفًا على ملعب الاتحاد بالعاصمة الإنكليزية معقل النادي اللندني، مقابل تسجيله 47 هدفًا خارج قواعد النادي و 3 أهداف على ملاعب محايدة.

عكس السير