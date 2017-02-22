روسيا : قلقون من خطط هيئة تحرير الشام لإقامة ” دولة إسلامية ” في إدلب و حماة

حذرت وزارة الخارجية الروسية من “أي محاولات للخداع في سياق المفاوضات السورية القادمة في جنيف، مؤكدة أن ذلك سيؤثر سلبا على العملية السياسة”.

وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء: “أي محاولات للخداع في مجال ما بهدف تحقيق مصالح من لا يروق لهم السلام في سوريا ووحدتها، ستؤثر سلبا على العملية السياسية فيما يخص استقرارها ونتائجها”.

وتابعت زاخاروفا أن الشرط الضروري لنجاح الحوار في جنيف، يكمن في ضمان طابع واسع التمثيل لوفد المعارضة السورية وفق مقتضيات القرار الدولي رقم 2254.

وعبرت روسيا عن قلقها البالغ من خطط هيئة “تحرير الشام” لإقامة “دولة إسلامية” جديدة في جنوب ريف إدلب وشمال ريف حماة بسوريا.

وذكرت زاخاروفا أن مثل هذه “الدولة” في حال قيامها، ستصبح الثانية بعد دولة “داعش” في الرقة.

وتابعت قائلة: “مثل هذا الكيان الذي من المخطط إقامته تحت عباءة الإسلام، على الرغم من أن الجميع يدركون أن هذه المحاولات لا علاقة بها بالإسلام الحقيقي، من شأنه أن يصبح معقلا جديدا لمروجي الإرهاب والعنف”. (RT)

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