ريال مدريد يختار خليفة إيسكو

كشفت صحيفة”ماركا” الإسبانية عن شعور لاعب وسط ريال مدريد خوان ألاراكون سواريز”إيسكو” بالغضب بسبب قلة الدقائق التي يتحصل عليها في صفوف الفريق بالموسم الحالي.

وينتهي تعاقد إيسكو مع ريال مدريد في يونيو 2018 المقبل لكن اللاعب قرر تأجيل امكانية تمديد تعاقده لنهاية الموسم مما تسبب في قلق المدرديستا.

ووفقا للتقارير الصحفية فأن خاميس رودريغيز اقتنع بفكرة البقاء في صفوف الريال بحسب ما اوردت شبكة يورو سبورت ، بينما إيسكو يريد أن يلعب دقائق أكثر في فريق ينافس بقوة على لقب دوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل.

اعترف جيوزيب بيدريرول مقدم برنامج التشيرنجيتو الإسباني الشهير أن إيسكو أبلغ ادارة ريال مدريد بعدم رغبته في التفاوض بالوقت الحالي بشأن تمديد تعاقده مع النادي.

وأكد مانو ساينز الصحفي المقرب من مدريد أن اللاعب غير مهتم بأموال فلورنتينو بيريز حيث أبلغ النادي أن رغبته تكمن في اللعب وليس في الحصول على راتب كبير.

من جانبه قال الصحفي ألفريدو دورو أن زين الدين زيدان لديه رغبة في ضم البوسني الدولي ميراليم بيانيتش اللاعب الذي انضم لصفوف يوفنتوس مقابل38 مليون يورو قادما من روما في الصيف الماضي.

ويعتقد زيدان أن بيانيتش 27 عاما قادر على تعويض إيسكو ويمكنه اللعب في أكثر من مركز ومنافسة لوكا مودريتش في الارتكاز.

عكس السير