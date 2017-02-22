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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة السورية الأربعاء 22 \ 2 \ 2017

‏8 دقائق مضت أهم الأخبار, اقتصاد و أعمال اضف تعليق

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة السورية الأربعاء 22 \ 2 \ 2017

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18700
#الدولار
540
 543
اليورو
566
 571
الليرة التركية 149 151
الدرهم الإماراتي 147 148
الجنيه المصري
الريال السعودي 144 145
الدينار الأردني 763 768
البنزين
المازوت
اسطوانة الغاز
عكس السير

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