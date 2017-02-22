سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة السورية الأربعاء 22 \ 2 \ 2017
|شراء
|مبيع
|غرام الذهب عيار 21
|18700
|#الدولار
|
540
|543
|اليورو
|
566
|571
|الليرة التركية
|149
|151
|الدرهم الإماراتي
|147
|148
|الجنيه المصري
|–
|–
|الريال السعودي
|144
|145
|الدينار الأردني
|763
|768
|البنزين
|المازوت
|اسطوانة الغاز
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