علماء يكتشفون عقاراً يبطئ الشيخوخة

توصل علماء من #جامعة_موسكو الحكومية مع باحثين في #جامعة_ستوكهولم على مادة من شأنها أن تُبطئ الشيخوخة.

وجاء في بيان صدر عن الجامعتين أن علماء الأحياء قد استخدموا الفئران المعدلة وراثيا في تجاربهم. وأدخل إلى حمضها النووي طفرة تزيد من معدل تراكم الطفرات في جينوم الميتوكوندريا، ما يؤدي إلى تسارع الشيخوخة ووقوع الموت المبكر.

وقدم لمجموعة من تلك الحيوانات، التي تجاوز عمرها 100 يوم، الماء بمضادات الأكسدة الاصطناعية SkQ1 التي تم إعدادها من قبل العلماء.

وتوغل هذا المركب الكيميائي إلى داخل الميتوكوندريا ليقضي على أنواع نشطة من الأوكسيجين الذي ينشأ فيها بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، بينما حصلت مجموعة أخرى من الفئران على الماء العادي.

وبعد مرور 100-400 يوم، ظهرت أعراض التقدم في السن بسرعة لدى المجموعة الثانية وبدأت تفقد الوزن، وظهر لديها مرض هشاشة العظام وقلة الحركة والجلد الرقيق.

اما الفئران التي عولجت بـ SkQ1 فقد نمت قرائن الشيخوخة لديها بشكل أبطأ بكثير، مع العلم أن مضادات الأكسدة زادت من متوسط عمرها.

ويقوم الباحثون حاليا بإعداد أدوية تتضمن SkQ1 باعتبارها مادة فعالة تكافح الشيخوخة. وقد خضع في الوقت الحاضر المحلول الذي يدخل جسم الإنسان عن طريق الفم للاختبارات والدراسات السريرية. وبحسب الباحثين فإن الدواء “المضاد للشيخوخة” يمكن أن يظهر في الصيدليات في غضون 2-3 سنوات.

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