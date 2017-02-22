غوارديولا : اتوقع المزيد من الأهداف على ارض موناكو

توقع الاسباني #بيب_غوارديولا مدرب #مانشستر_سيتي الانكليزي مباراة نارية على ارض #موناكو الفرنسي في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، بعد فوز فريقه الثلاثاء 5-3 في مباراة مشوقة.

وشهدت مباراة ملعب “الاتحاد” مهرجانا تهديفيا وواحدة من اجمل مباريات دوري الابطال هذا الموسم، حيث قلب سيتي تاخره 1-2 ثم 2-3 الى فوز 5-3 بعدما سجل ثلاثة اهداف في غضون 10 دقائق.

وفضحت اهداف موناكو الذي اهدر ركلة جزاء ايضا، ثغرات دفاع سيتي، لكن غوارديولا اقر بضرورة معالجتها قبل مواجهة استاد “لويس الثاني”.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي بعد المباراة: “سيهاجمون اكثر ويتعين علينا ان ندافع افضل. لكننا سنحظى بفرصنا”.

وتابع: “سنسافر الى موناكو لتسجيل اكبر عدد من الاهداف. لن ندافع هناك عن النتيجة التي حصلنا عليها”.

ورأى مدرب برشلونة الاسباني السابق انه “اذا لم نسجل هناك سنخرج من البطولة”.

وجاء الشوط الاول في غاية التشويق والسرعة، خصوصا من الناحية الهجومية للطرفين، فتقدم سيتي عبر رحيم سترلينغ، قبل ان يرد الضيوف بهدفين للكولومبي راداميل فالكاو واليافع كيليان مبابي (18 عاما). واهدر موناكو ركلة جزاء في الثاني عن طريق فالكاو ثم عزز تقدمه 3-2، بيد انه تلقى ثلاثة اهداف في غضون 10 دقائق قد تلعب دورا سلبيا في اكمال مشواره في المسابقة.

وفي ظل غياب المهاجم البرازيلي الشاب غابريال جيزوس، تألق الارجنتيني سيرخيو اغويرو مسجلا هدفين. واستبعد المهاجم الدولي توتر العلاقة بينه وبين غوارديولا الذي فضل عليه المهاجم الواعد بعد قدومه اخيرا على صفوف سيتي.

وقال اغويرو المرشح للانتقال خارج اسوار الفريق الازرق: “الحقيقة اننا نتفاهم سويا بشكل كبير.. ما يريده (غوارديولا) من كل اللاعبين ان نضغط اكثر. هو يطلب دوما المزيد مني”. ( AFP )

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